5 мая в Краснодаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 9 мая

Планируется, что в нем примут участие до 2 тысяч участников

5 мая в Краснодаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 9 мая.

В центре города будет ограничено движение транспорта. Это связано с традиционным пробегом «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Мы ожидаем до двух тысяч участников и столько же зрителей, потому что к эстафете присоединятся школьники, студенты, ветераны спорта, члены трудовых коллективов. Люди объединены идеей — подчеркнуть исключительное уважение к подвигу дедов и прадедов», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников

Прием заявок на участие и регистрация будут организованы с 9 утра 5 мая на Театральной площади.

Торжественное построение состоится в 11 часов. Маршрут эстафеты пролегает по главной улице города — Красной от Театральной площади до ул. Постовой. После финиша все участники эстафеты соберутся у монумента Воинам-освободителям Краснодара, где почтут память героев минутой молчания и возложат цветы.

Схему проезда транспорта можно посмотреть на сайте пресс-службы администрации Краснодара.