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5 мая в Краснодаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 9 мая
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5 мая в Краснодаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 9 мая 

АиФ-Кубань 53 минуты назад
Фото: АиФ-Кубань
Планируется, что в нем примут участие до 2 тысяч участников
5 мая в Краснодаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный 9 мая.
В центре города будет ограничено движение транспорта. Это связано с традиционным пробегом «Спортсмены Кубани — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
«Мы ожидаем до двух тысяч участников и столько же зрителей, потому что к эстафете присоединятся школьники, студенты, ветераны спорта, члены трудовых коллективов. Люди объединены идеей — подчеркнуть исключительное уважение к подвигу дедов и прадедов», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.
Прием заявок на участие и регистрация будут организованы с 9 утра 5 мая на Театральной площади.
Торжественное построение состоится в 11 часов. Маршрут эстафеты пролегает по главной улице города — Красной от Театральной площади до ул. Постовой. После финиша все участники эстафеты соберутся у монумента Воинам-освободителям Краснодара, где почтут память героев минутой молчания и возложат цветы.
Схему проезда транспорта можно посмотреть на сайте пресс-службы администрации Краснодара.
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