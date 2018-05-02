Ещё
Работу летних веранд попросили приостановить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московских рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Департамент торговли и услуг попросил столичных рестораторов приостановить работы летних веранд из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Также предприятиям массового питания порекомендовали укрепить маркизные и пергольные конструкции и закрыть зоны.
В среду, 2 мая, в столице и области ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В некоторых районах города может пройти дождь и град.
В МЧС порекомендовали горожанам обходить шаткие конструкции и деревья, а в доме — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством. Также во время грозы не рекомендуется проходить вблизи антенн, а на открытой местности — прятаться под деревья и купаться в водоемах.
Между тем, в первую половину дня 2 мая в столице потеплеет до июньских значений — столбики термометров поднимутся до 28 градусов выше нуля.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Москва24: последние новости
Как 41 год назад. В Москву 2 мая придет рекордная жара Гостей парка "Останкино" 9 мая научат танцевать вальс и фокстрот Летний сезон новых "Лужников" открыт
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии205
Военные корабли НАТО вошли в Черное море275
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину105
Грузия определилась с российской политикой
Терезе Мэй выставили ультиматум111
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение