Работу летних веранд попросили приостановить

Московских рестораторов попросили приостановить работу летних веранд из-за непогоды

Департамент торговли и услуг попросил столичных рестораторов приостановить работы летних веранд из-за надвигающейся грозы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Также предприятиям массового питания порекомендовали укрепить маркизные и пергольные конструкции и закрыть зоны.

В среду, 2 мая, в столице и области ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В некоторых районах города может пройти дождь и град.

МЧС порекомендовали горожанам обходить шаткие конструкции и деревья, а в доме — закрывать форточки, не пользоваться лифтом и электричеством. Также во время грозы не рекомендуется проходить вблизи антенн, а на открытой местности — прятаться под деревья и купаться в водоемах.

Между тем, в первую половину дня 2 мая в столице потеплеет до июньских значений — столбики термометров поднимутся до 28 градусов выше нуля.