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В Москве завтра появятся новые выделенные полосы
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В Москве завтра появятся новые выделенные полосы 

Говорит Москва 2 часа назад
Так выделенки пройдут по Конюшковской улице (от Заморенова до Красной Пресни), по Большой Серпуховской (от дома № 16 до дома № 4/3 в попутном направлении, включая выезд на Люсиновскую улицу), а также по улице Дмитрия Ульянова (от Гримау до разворота в обратном направлении). Их общая протяжённость составит 550 метров.
Ликсутов уточнил агентству «Москва», что после этого запуска в столице будет более 287 километров выделенных полос.
Заммэра уточнил, что наземный транспорт перевозит более 2,5 млн пассажиров, также выделенками пользуется порядка 60 тысяч такси.
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