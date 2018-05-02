В Москве завтра появятся новые выделенные полосы

Так выделенки пройдут по Конюшковской улице (от Заморенова до Красной Пресни), по Большой Серпуховской (от дома № 16 до дома № 4/3 в попутном направлении, включая выезд на Люсиновскую улицу), а также по улице Дмитрия Ульянова (от Гримау до разворота в обратном направлении). Их общая протяжённость составит 550 метров.

Ликсутов уточнил агентству «Москва» , что после этого запуска в столице будет более 287 километров выделенных полос.

Заммэра уточнил, что наземный транспорт перевозит более 2,5 млн пассажиров, также выделенками пользуется порядка 60 тысяч такси.