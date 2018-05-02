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Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
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Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы 

ТК «Звезда» 2 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ограничат трафик с пяти вечера и до окончания мероприятий.
В Москве в ночь на пятницу, 4 мая, пройдет ночная репетиция Парада ко Дню Победы. Участие в ней примут 12,5 тысяч военнослужащих, и больше 150 боевых машин.
Из-за этого в центре столицы будет ограничено движение. С 17:00 часов нельзя будет проехать в том числе по улице Нижние Мневники, по Звенигородскому шоссе и внутренней стороне Садового кольца.
Участки будут открывать поэтапно уже после прохода техники. А с 22:40 перекроют уже улицы Тверскую, Моховую, Большую Никитскую и Большую Дмитровку, а также Охотный ряд.
Генеральная репетиция Парада пройдет днем в воскресенье, 6 мая.
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