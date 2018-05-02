Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы

Ограничат трафик с пяти вечера и до окончания мероприятий.

Москве в ночь на пятницу, 4 мая, пройдет ночная репетиция Парада ко Дню Победы. Участие в ней примут 12,5 тысяч военнослужащих, и больше 150 боевых машин.

Из-за этого в центре столицы будет ограничено движение. С 17:00 часов нельзя будет проехать в том числе по улице Нижние Мневники, по Звенигородскому шоссе и внутренней стороне Садового кольца.

Участки будут открывать поэтапно уже после прохода техники. А с 22:40 перекроют уже улицы Тверскую, Моховую, Большую Никитскую и Большую Дмитровку, а также Охотный ряд.

Генеральная репетиция Парада пройдет днем в воскресенье, 6 мая.