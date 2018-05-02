Занятия по тибетской гимнастике начались в парке «Фили» в рамках проекта «Московское долголетие»

Занятия по тибетской гимнастике начались для посетителей столичного парка «Фили» в рамках проекта «Московское долголетие», сообщается на сайте парка. «В рамках проекта правительства Москвы для старшего поколения «Московское долголетие» на территориях парков «Фили» и Олимпийской деревни начались занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. А сейчас, в первых числах мая, начинаются занятия по тибетской гимнастике под руководством Александра Климашина, сертифицированного специалиста в области оздоровления», — говорится на сайте. Подчеркивается, что все занятия проводятся бесплатно. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания. 2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале мэра Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.