Гостей парка «Останкино» 9 мая научат танцевать вальс и фокстрот

Посетители парка "Останкино" 9 мая смогут научиться танцевать вальс и фокстрот. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Александра Твардовского, Главой темой празднования Дня Победы в парке станет преемственность поколений. С 12:00 до 21:00 там состоится музыкальный концерт с участием известных московских артистов и творческих коллективов. Помимо этого, для гостей подготовили музыкально-поэтическую программу "Весна Победы". Посетители услышат любимые произведения авторов военных поколений — Арсения Тарковского Валерия Гаврилина и других.

С 12:00 до 19:00 на танцевальной площадке пройдут мастер-классы по фокстроту, танго и вальсу. Также посетителей ждет интеллектуальная программа от лекториями " Москва глазами инженера", Ex Libris и Inlearno. Все желающие смогут поучаствовать в исторических конкурсах и викторинах.

Вечером в кинотеатре на свежем воздухе гости парка смогут посмотреть романтическую трагикомедию Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша".

Кроме того, в парке пройдет акция "73 слова о Победе" и будут работать интерактивные площадки.