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Гостей фестиваля «Московская весна a cappella» познакомят с музыкальным кварталом столицы 2 мая
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Гостей фестиваля «Московская весна a cappella» познакомят с музыкальным кварталом столицы 2 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Гостей фестиваля «Московская весна a cappella» познакомят с музыкальным кварталом Москвы 2 мая, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«С уникальным музыкальным кварталом Москвы можно будет познакомиться на экскурсии «Музыкальная Поварская». Все желающих ждут 2 мая в 14:00 на выходе из станции метро «Баррикадная». Свои тайны откроет уникальный музыкальный квартал, где жили многие известные деятели искусства и культуры», — рассказали в пресс-службе.
В оргкомитете напомнили, что фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал в столице с 27 апреля и продлится до 9 мая 2018 г. В рамках фестиваля пройдут десятки концертов, гостей ждет оригинальная культурная программа, также посвященная пению и музыке.
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