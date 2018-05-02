Гостей фестиваля «Московская весна a cappella» познакомят с музыкальным кварталом столицы 2 мая

Гостей фестиваля «Московская весна a cappella» познакомят с музыкальным кварталом Москвы 2 мая, сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«С уникальным музыкальным кварталом Москвы можно будет познакомиться на экскурсии «Музыкальная Поварская». Все желающих ждут 2 мая в 14:00 на выходе из станции метро «Баррикадная». Свои тайны откроет уникальный музыкальный квартал, где жили многие известные деятели искусства и культуры», — рассказали в пресс-службе.

В оргкомитете напомнили, что фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал в столице с 27 апреля и продлится до 9 мая 2018 г. В рамках фестиваля пройдут десятки концертов, гостей ждет оригинальная культурная программа, также посвященная пению и музыке.