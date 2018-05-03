Более 300 тыс. порций мороженого купили гости фестиваля «Московская весна a cappella» с 27 апреля

Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На длинных выходных посетители приходили на «Московскую весну» c семьями и друзьями, ведь на этом фестивале можно найти развлечения на любой возраст и вкус. Гуляя по площадкам, гости приобрели 3,4 тыс. виниловых пластинок и более 300 тыс. порций мороженого», — цитирует оргкомитет слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергунины.

По ее словам, с начала фестиваля на сценах «Московской весны a cappella» прошло 900 выступлений.

«С начала фестиваля на сценах «Московской весны a cappella» прошло 900 выступлений, и до окончания конкурса посетителей ждет еще очень много ярких сюрпризов: 30 участников фестиваля (20 российских и 10 иностранных солистов и коллективов) еще только ждут своей очереди, чтобы выступить перед москвичами», — рассказала Н. Сергунина.

В оргкомитете напомнили, что помимо концертов, гостей фестиваля ждут показы мюзиклов и музыкальных спектаклей, творческие мастер-классы для детей и взрослых, спортивные игры, экскурсии. В торговых шале фестивальных площадок все желающие могут приобрести тематические сувениры (например, музыкальные игрушки), виниловые пластинки, этнические музыкальные инструменты и много других необычных подарков для друзей и близких. Ну, а в ресторанных шале  пообедать или попробовать необычный десерт.

Фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая 2018 г.