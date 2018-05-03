Ещё
Более 300 тыс. порций мороженого купили гости фестиваля «Московская весна a cappella» с 27 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 тыс. порций мороженого купили гости фестиваля «Московская весна a cappella» с 27 апреля 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«На длинных выходных посетители приходили на «Московскую весну» c семьями и друзьями, ведь на этом фестивале можно найти развлечения на любой возраст и вкус. Гуляя по площадкам, гости приобрели 3,4 тыс. виниловых пластинок и более 300 тыс. порций мороженого», — цитирует оргкомитет слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергунины.
По ее словам, с начала фестиваля на сценах «Московской весны a cappella» прошло 900 выступлений.
«С начала фестиваля на сценах «Московской весны a cappella» прошло 900 выступлений, и до окончания конкурса посетителей ждет еще очень много ярких сюрпризов: 30 участников фестиваля (20 российских и 10 иностранных солистов и коллективов) еще только ждут своей очереди, чтобы выступить перед москвичами», — рассказала Н. Сергунина.
В оргкомитете напомнили, что помимо концертов, гостей фестиваля ждут показы мюзиклов и музыкальных спектаклей, творческие мастер-классы для детей и взрослых, спортивные игры, экскурсии. В торговых шале фестивальных площадок все желающие могут приобрести тематические сувениры (например, музыкальные игрушки), виниловые пластинки, этнические музыкальные инструменты и много других необычных подарков для друзей и близких. Ну, а в ресторанных шале  пообедать или попробовать необычный десерт.
Фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Департамент торговли и услуг попросил рестораторов приостановить работу летних веранд из-за непогоды Самым теплым днем в Москве с начала года стало 2 мая Самый теплый день весны зафиксирован в Москве в понедельник
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв88
Банки начали переводить деньги на карты по-новому33
Полномочия Медведева передадут Кудрину214
В центре Москвы произошла драка со стрельбой19
Крым совершил рывок вперед90
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
01:05
ЦБ предупредил банки о новой угрозе
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение