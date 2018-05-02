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Новые выделенные полосы запустят в Москве с 3 мая
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Новые выделенные полосы запустят в Москве с 3 мая 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Москве с 3 мая появятся три новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов агентству городских новостей «Москва».
"Их ввод позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения. После их запуска в столице будет функционировать более 287 км выделенных полос", — сказал Ликсутов.
Три новые выделенные полосы общей протяженностью 550 м пройдут по ул. Конюшковская (от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня, по ул. Большая Серпуховская (от д. 16 до д. 4/3 в попутном направлении, включая выезд на ул. Люсиновская), а также по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Гримау до разворота в обратном направлении).
Ранее "Газета.Ru" писала о том, что штраф за выезд на «выделенку» можно получить и в выходные.
Ранее сообщалось, что в России вступил в силу штраф за остановку на «вафельнице».
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