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Гроза с градом и шквалистым ветром ожидаются в Москве в среду
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Гроза с градом и шквалистым ветром ожидаются в Москве в среду 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Град, гроза и шквалистым ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"По информации Росгидромета, в ближайшие один-два часа, в течение дня и вечером 2 мая местами в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, поэтому во время грозы водителям рекомендуется припарковаться.
"Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить", — отметил сотрудник пресс-службы. При сильном ветре и граде рекомендуется переждать непогоду в капитальном сооружении, на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, напомнил он.
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