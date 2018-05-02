Летняя жара и сильная гроза ожидается в Москве в среду

Москве в среду, 2 мая, ожидается гроза с градом и шквалистым ветром. Такое предупреждение утром распространило ГУ МЧС по столице, передает НСН.

"По информации Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе — шквалистый ветер с порывами 15—20 м/с", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и незакрепленные конструкции, не прятаться в грозу под деревьями.