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Летняя жара и сильная гроза ожидается в Москве в среду
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Летняя жара и сильная гроза ожидается в Москве в среду 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Южные горизонты
В Москве в среду, 2 мая, ожидается гроза с градом и шквалистым ветром. Такое предупреждение утром распространило ГУ МЧС по столице, передает НСН.
"По информации Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе — шквалистый ветер с порывами 15—20 м/с", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендовали москвичам обходить рекламные щиты и незакрепленные конструкции, не прятаться в грозу под деревьями.
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