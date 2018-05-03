Ещё
К выходным в Москве похолодает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К выходным в Москве похолодает 

BFM.RU 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Конец рабочей недели в Москве будет по-летнему теплым, однако к выходным в столице ожидаются дожди и похолодание, также возможны грозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что два рабочих дня в столице на этой неделе будут теплыми и без осадков: днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью — около 10 градусов выше нуля.
«Что касается 5 и 6 мая, то характер погоды изменится, будет облачно, с дождями, местами возможны грозы, и ожидается постепенное понижение температуры воздуха. 5 мая в Москве минимальная температура 10-12 градусов, дневная температура около 23 градусов. 6 мая примерно такая же температура ночью, днем всего 18-20 градусов. При этом возможны грозы и вместе с ними порывы ветра до 12-17 метров в секунду. То есть погода не очень комфортная», — рассказала собеседница агентства.
Позднякова также отметила, что к началу следующей недели, 7 и 8 мая, погода в Москве будет определяться антициклоном, осадки постепенно прекратятся, однако ночи в эти дни станут заметно холоднее, температура будет держаться в пределах 3-8 градусов выше нуля.
«Если сейчас температура воздуха существенно выше климатической нормы, то 7 и 8 мая температура вернется к климатической норме. На эти числа среднесуточная температура составляет порядка 11-11,5 градусов тепла», — добавила синоптик.
BFM.RU: последние новости
В связи с репетицией Парада Победы в Москве будет ограничено движение Первое мая утрачивает свое значение? На демонстрации ходят все меньше россиян Первомайская демонстрация проходит на Красной площади
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель510
Полномочия Медведева передадут Кудрину943
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка
Еще один мессенджер заблокируют в России270
Порошенко удивил новым меню силовиков44
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение