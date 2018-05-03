К выходным в Москве похолодает

Конец рабочей недели в Москве будет по-летнему теплым, однако к выходным в столице ожидаются дожди и похолодание, также возможны грозы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что два рабочих дня в столице на этой неделе будут теплыми и без осадков: днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью — около 10 градусов выше нуля.

«Что касается 5 и 6 мая, то характер погоды изменится, будет облачно, с дождями, местами возможны грозы, и ожидается постепенное понижение температуры воздуха. 5 мая в Москве минимальная температура 10-12 градусов, дневная температура около 23 градусов. 6 мая примерно такая же температура ночью, днем всего 18-20 градусов. При этом возможны грозы и вместе с ними порывы ветра до 12-17 метров в секунду. То есть погода не очень комфортная», — рассказала собеседница агентства.

Позднякова также отметила, что к началу следующей недели, 7 и 8 мая, погода в Москве будет определяться антициклоном, осадки постепенно прекратятся, однако ночи в эти дни станут заметно холоднее, температура будет держаться в пределах 3-8 градусов выше нуля.

«Если сейчас температура воздуха существенно выше климатической нормы, то 7 и 8 мая температура вернется к климатической норме. На эти числа среднесуточная температура составляет порядка 11-11,5 градусов тепла», — добавила синоптик.