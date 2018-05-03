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Грозы и порывистый ветер вернутся в Москву в выходные
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Грозы и порывистый ветер вернутся в Москву в выходные 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Управа района Черемушки
Очередной грозовой фронт прорвется в Москву в субботу, 5 мая. Он принесет с собой прохладные воздушные массы, и температурный режим приблизится к майской норме, сообщает сетевое издание m24.ru.
Синоптики рассказали, что 3 и 4 мая в столице ожидается +23… +24 градуса. А уже в выходные на погоду в регионе окажет влияние циклон с запада, облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди.
Во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье возможны локальные ливни с грозами и порывистым ветром. Воздух при этом прогреется до 22–24 градусов тепла. Но уже в воскресенье температура понизится, и днем в городе будет не выше плюс 17–19 градусов.
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