МЧС предупредило о грозах, граде и порывистом ветре в Московском регионе

Сильный дождь, гроза, град, а также порывистый ветел до 20 метров в секунду ожидаются в Московской области в ближайшие два часа, сообщили в среду в ГУ МЧС России по Московской области.

Сегодня, 2 мая, в Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра в Москве и области на 2 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В столице 2 мая ожидается аномальная для этого времени года жара. Синоптики центра погоды «Фобос» не исключили повторения рекорда 1977 года, когда температура достигла +28,2 градусов. При этом в связи с ожидаемыми грозами и усилением ветра синоптики объявили «желтый уровень» погодной опасности также и в Москве.