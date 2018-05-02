В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер и гроза

"По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе — шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС рекомендуют жителям Москвы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды. Также необходимо постараться переждать непогоду в капитальном строении.