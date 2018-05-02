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В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер и гроза
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В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер и гроза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сильный дождь и гроза с порывами ветра 15-20 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
"По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе — шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В МЧС рекомендуют жителям Москвы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды. Также необходимо постараться переждать непогоду в капитальном строении.
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