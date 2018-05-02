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Лекции на тему активного долголетия прочитают жителям ТиНАО 3 мая
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Лекции на тему активного долголетия прочитают жителям ТиНАО 3 мая 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Лекции про активное долголетие прочитают в «Школе здоровья» в Троицкой городской больнице 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«3 мая на базе ГБУЗ «Троицкая городская больница департамента здравоохранения Москвы» в рамках акции «Врачи Москвы-ветеранам» пройдет мероприятие «Школа здоровья „Здоровый образ жизни — путь к активному долголетию“, — говорится в сообщении.
Кроме того, как добавили в департаменте, с 1 по 19 мая в более чем 20 медицинских организациях проходит акция „Врачи Москвы — ветеранам“, в рамках которой организованы праздничные концерты, тематические выставки и круглые столы, приуроченные к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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