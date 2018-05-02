В Москву 2 мая придет рекордная жара

Столбики термометров поднимутся до 28 градусов, сообщает центр погоды «Фобос», передает телеканал Москва 24. Аналогичная погода была в столице 41 год назад.

В среду в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Кроме того, синоптики не исключают грозу. Ночью столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов, днем — до 26-28. Будет дуть юго-западный ветер до восьми м/с, при грозе возможны порывы.

Синоптики предупредили, что с 15.00 до 18.00 в городе могут образоваться мощные облака кучевых форм. Это представляет потенциальную опасность: возможны молнии, очаговые ливни, град и шквалистое усиление ветра.