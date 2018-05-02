В Москве 2 мая стало самым жарким днем в этом году

Температура воздуха в Москве превысила отметку в 25 градусов, сообщает Gismeteo.

По данным синоптиков, воздух в столице прогрелся до плюс 25,5 градуса. Таким образом, среда, 2 мая, стала самым жарким днем с начала этого года.

Вместе с тем МЧС России ранее распространило предупреждение о непогоде: в городе ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В ведомстве призвали обходить шаткие конструкции и не парковаться под деревьями.

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