Ещё
В Москве 2 мая стало самым жарким днем в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве 2 мая стало самым жарким днем в этом году 

Мир24 21 минуту назад
Температура воздуха в Москве превысила отметку в 25 градусов, сообщает Gismeteo.
По данным синоптиков, воздух в столице прогрелся до плюс 25,5 градуса. Таким образом, среда, 2 мая, стала самым жарким днем с начала этого года.
Вместе с тем МЧС России ранее распространило предупреждение о непогоде: в городе ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
В ведомстве призвали обходить шаткие конструкции и не парковаться под деревьями.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Москвичей в воскресенье ждет теплая и солнечная погода ТРЦ «Мега-Химки» эвакуировали из-за задымления «Единство, солидарность, труд»: на Красную площадь вышли тысячи человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии159
Военные корабли НАТО вошли в Черное море263
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину92
Терезе Мэй выставили ультиматум108
Грузия определилась с российской политикой30
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение