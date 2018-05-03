Рекорд по теплу не был повторен в Москве 2 мая

"Да, действительно, вчера на станции ВДНХ было 27,9 градуса тепла, а рекорд для 2 мая составил 28,2 градуса в 1977 году", — сказала она в ответ на вопрос, действительно ли показатели температуры 2 мая приблизились к рекордным значениям.

Ранее в погодном центре «Фобос» рассказали РИА Новости, что в Москве 2 мая может быть повторен температурный рекорд сорокалетней давности.