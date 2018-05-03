Ещё
Рекорд по теплу не был повторен в Москве 2 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекорд по теплу не был повторен в Москве 2 мая 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Температурные значения в Москве 2 мая не повторили рекордных показателей, сообщила РИА Новости в четверг главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Да, действительно, вчера на станции ВДНХ было 27,9 градуса тепла, а рекорд для 2 мая составил 28,2 градуса в 1977 году", — сказала она в ответ на вопрос, действительно ли показатели температуры 2 мая приблизились к рекордным значениям.
Ранее в погодном центре «Фобос» рассказали РИА Новости, что в Москве 2 мая может быть повторен температурный рекорд сорокалетней давности.
РИА Новости: последние новости
Московских водителей предупредили о репетиции Парада Победы Ситуация 2010 года со смогом не повторится, заявил глава Рослесхоза В Москве появятся тематические карты и брелоки "Тройка" к ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель257
Полномочия Медведева передадут Кудрину822
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка79
Еще один мессенджер заблокируют в России214
Пока вы спали: 103 года строгого режима25
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение