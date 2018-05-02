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Новые «выделенки» запустят 3 мая
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Новые «выделенки» запустят в Москве 3 мая 

Москва24 5 часов назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Новые выделенные полосы запустят на трех участках города 3 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
По его словам, ввод новых полос позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения. После их запуска в столице будет функционировать более 287 километров "выделенок".
Он отметил, что три полосы общей протяженностью 550 метров пройдут по улице Конюшковская (от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня, по улице Большая Серпуховская (от дома 16 до дома 4/3 в попутном направлении, включая выезд на улицу Люсиновская).
Также выделенная полоса будет действовать по улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.
Ликсутов также отметил, что ежедневно по выделенным полосам автобусы и троллейбусы перевозят более 2,5 миллиона пассажиров. Ими также пользуются 60 тысяч такси. Он считает, что "выделенки" целесообразно вводить на тех участках, где приоритет общественного транспорта важнее всего.
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