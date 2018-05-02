М. Ликсутов: Новые выделенные полосы запустят в Москве 3 мая 

Выделенные полосы на трех участках в Москве запустят 3 мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
«Новые выделенные полосы запустят в Москве с 3 мая. Их ввод позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения. После их запуска в столице будет функционировать более 287 км выделенных полос — это лучший показатель в России», — подчеркнул М. Ликсутов.
По его словам, три новые выделенные полосы общей протяженностью 550 м пройдут по ул. Конюшковская (от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня, по ул. Большая Серпуховская (от д. 16 до д. 4/3 в попутном направлении, включая выезд на ул. Люсиновская), а также по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Гримау до разворота в обратном направлении).
«Ежедневно по выделенным полосам наземный транспорт перевозит более 2,5 млн пассажиров, также ими пользуется порядка 60 тыс. такси Москвы и Московской области. Поэтому, на наш взгляд, новые выделенные полосы должны появляться на участках небольшой протяженности, там, где приоритет общественного транспорта важнее всего», — заключил М. Ликсутов.