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К ЧМ-2018 приложение «Метро Москвы» могут дополнить функцией вызова такси
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К ЧМ-2018 приложение «Метро Москвы» могут дополнить функцией вызова такси 

RT на русском 1 час назад
Фото: Новые Округа
К чемпионату мира по футболу 2018 года мобильное приложение «Метро Москвы» могут дополнить функцией вызова такси, сообщает m24.
Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок.
Из них следует, что функция «Такси» позволит выстраивать маршрут передвижения по городу, выбирать время подачи и тарифный план поездки, показывать её стоимость и время.
Произвести оплату можно будет через приложение в режиме онлайн.
Ранее ФАН сообщало, что транспортные карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в Москве и Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018.
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