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В Москве ожидается рекордная жара
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«Фобос»: В Москве 2 мая ожидается жара, которой не было 41 год 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Рекордно жаркая погода ожидается в столице в среду, 2 мая 2018 г. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В центральной России 2 мая будет преобладать аномально теплая погода с температурным фоном, близким к рекорду 41-летней давности. В Москве переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ночью температура воздуха в городе составит 13-15 градусов тепла, днем — плюс 26-28 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Относительная влажность 43-48%. Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба», — говорится в сообщении.
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В «Фобосе» отметили, что в этот день будет преобладать необычайно жаркий для начала мая фон погоды, но в районе 15:00-18:00 местами могут появиться мощные облака кучевых форм с верхней границей, уходящей наковальней в стратосферу до 12 км, что потенциально несет определенную угрозу в виде молниевых разрядов, очаговых и скоротечных ливней, града, а также шквалистого усиления ветра.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 2 мая в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности — ожидается сильный ветер и гроза.
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