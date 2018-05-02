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Около 5 тыс. человек приняли участие в открытии весенне-летнего сезона в парках Химок
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Около 5 тыс. человек приняли участие в открытии весенне-летнего сезона в парках Химок 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: РИАМО
Почти 5 тыс. человек приняли участие в праздничных гуляниях в честь открытия весенне-летнего сезона в парках Химок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В парках подмосковных Химок состоялось официальное открытие весенне-летнего сезона. В этом году на открытие сезона пришли около 5 тыс. химчан и гостей округа, 3 тыс. из которых посетили парк им. Л. Толстого», — говорится в сообщении.
Уточняется, что праздничные программы также прошли в парке «Дубки», парке им. А. Величко и зоне отдыха «Эко-берег». В течение всего дня посетители парков могли принять участие в яркой развлекательной программе: спортивных состязаниях и мастер-классах, а также посмотреть выступления творческих коллективов. Кроме того, в парке им. Л. Толстого был организован фестиваль настольных игр, где участники смогли попробовать силы в лучших настольных играх мира.
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