Более 1,5 млн человек приняли участие в массовых акциях в Москве

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Участниками массовых мероприятий и народных гуляний 1 мая в Москве стали 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В массовых мероприятиях и народных гуляньях 1 мая в столице по состоянию на 18:00 мск приняли участие более 1,5 млн человек", — сказал сотрудник пресс-службы.

"Полиция совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан, чрезвычайных происшествий в ходе мероприятий не допущено", — отметил он.