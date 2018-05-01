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Более 1,5 млн человек приняли участие в массовых акциях в Москве
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Более 1,5 млн человек приняли участие в массовых акциях в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Участниками массовых мероприятий и народных гуляний 1 мая в Москве стали 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В массовых мероприятиях и народных гуляньях 1 мая в столице по состоянию на 18:00 мск приняли участие более 1,5 млн человек", — сказал сотрудник пресс-службы.
"Полиция совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан, чрезвычайных происшествий в ходе мероприятий не допущено", — отметил он.
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