Отопление начали отключать в Москве 

Жителям столицы начали отключать отопление с 29 апреля, передает телеканал «360».
Об этом сообщили в пресс‐службе столичного комплекса городского хозяйства, передает РИА «Новости».
Системы теплоснабжения последовательно переходят на летний режим работы. Отопительный сезон в городе заканчивается, если среднесуточная температура устанавливается на уровне +8. Причем, не менее пяти дней подряд.
Как отметил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков, отопление в городе отключается поэтапно. Сначала это будут батареи на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом в детских садах, школах больницах и поликлиниках.
На полное отключение систем отводится до пяти дней.