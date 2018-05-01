Отопление начали отключать в Москве

Жителям столицы начали отключать отопление с 29 апреля, передает телеканал «360».

Об этом сообщили в пресс‐службе столичного комплекса городского хозяйства, передает РИА «Новости».

Системы теплоснабжения последовательно переходят на летний режим работы. Отопительный сезон в городе заканчивается, если среднесуточная температура устанавливается на уровне +8. Причем, не менее пяти дней подряд.

Как отметил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков , отопление в городе отключается поэтапно. Сначала это будут батареи на промышленных предприятиях, затем в жилых домах, потом в детских садах, школах больницах и поликлиниках.

На полное отключение систем отводится до пяти дней.