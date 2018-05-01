В центре Москвы 7 мая ограничат движение

Движение в центре Москвы будет ограничено в связи с инаугурацией Владимира Путина 7 мая, сообщается в Twitter Московского транспорта.

Согласно схеме, 7 мая с 9.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, по Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".