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В центре Москвы 7 мая ограничат движение
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В центре Москвы 7 мая ограничат движение 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Движение в центре Москвы будет ограничено в связи с инаугурацией Владимира Путина 7 мая, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Согласно схеме, 7 мая с 9.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, по Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".
Добавляется, что с 00.01 4 мая до 23.59 5 мая будет ограничено движение с обеспечением проезда транспортных средств по одной полосе в каждом направлении по улице Ильинка от Красной площади до Биржевой площади.
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