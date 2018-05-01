В центре Москвы 7 мая ограничат движение 

Движение в центре Москвы будет ограничено в связи с инаугурацией Владимира Путина 7 мая, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Согласно схеме, 7 мая с 9.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, по Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".
Добавляется, что с 00.01 4 мая до 23.59 5 мая будет ограничено движение с обеспечением проезда транспортных средств по одной полосе в каждом направлении по улице Ильинка от Красной площади до Биржевой площади.
В связи с проведением торжественной церемонии вступления В. В. Путина в должность Президента РФ будут организованы перекрытия и ограничения pic.twitter.com/wzciNAlX7d— Московский транспорт (@DtRoad) May 1, 2018