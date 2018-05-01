Победителей конкурса фотографий с субботников наградили в Москве 

У памятника Петру I в столице вручили награды победителям конкурса фотографий с апрельских субботников, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
«Победители конкурса фотографий с апрельских общегородских субботников получили свои награды от комплекса городского хозяйства», — говорится в сообщении.
Церемония награждения прошла у памятника Петру I на Москве-реке.
Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В этом году 14 апреля на субботник в Москве вышли более 1,5 миллионов жителей.