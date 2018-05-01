Победителей конкурса фотографий с субботников наградили в Москве

У памятника Петру I в столице вручили награды победителям конкурса фотографий с апрельских субботников, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

«Победители конкурса фотографий с апрельских общегородских субботников получили свои награды от комплекса городского хозяйства», — говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла у памятника Петру I на Москве-реке.