Ещё
Победителей конкурса фотографий с субботников наградили в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победителей конкурса фотографий с субботников наградили в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
У памятника Петру I в столице вручили награды победителям конкурса фотографий с апрельских субботников, сообщается в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.
«Победители конкурса фотографий с апрельских общегородских субботников получили свои награды от комплекса городского хозяйства», — говорится в сообщении.
Церемония награждения прошла у памятника Петру I на Москве-реке.
Традиции проведения субботников в столице почти сто лет. Каждый год москвичи выходят на улицы, чтобы внести свой личный вклад в весеннее благоустройство, сделать столицу еще более чистой, комфортной и благоустроенной. В этом году 14 апреля на субботник в Москве вышли более 1,5 миллионов жителей.
РИАМО: последние новости
Люди начали собираться на первомайскую демонстрацию профсоюзов в Москве Движение транспорта перекроют на улицах в центре Москвы 1 мая Конкурс на 24 автобусных маршрута проведут в Москве в мае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущий премьер Армении высказался о России130
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку135
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили35
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе73
«Мы сделали это за русских»53
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение