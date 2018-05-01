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В саду «Эрмитаж» открылся цветочный базар
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В саду «Эрмитаж» открылся цветочный базар 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Цветочный базар заработал в саду "Эрмитаж" во вторник, 1 мая, на открытии летнего сезона.
На базаре свои цветы представили магазины, совхозы и цветочные базы. Гости сада смогут купить уже срезанные цветы, а также луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы в горшках и все необходимое для озеленения, сообщает Агентство «Москва».
Кроме того, посетителей научат оформлять зеленые зоны на балконе или в квартире, расскажут о ландшафтном дизайне. На мастер-классах участники узнают, как рисовать цветы и создавать флористические композици.
А на западе столицы в парке 50-летия Октября 1 мая москвичей ждут на Балу цветов. Там орагнизуют лекции, мастер-классы и концертную программу.
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