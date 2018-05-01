Изменяется расписание 4-х поездов на приморском направлении

С 1 мая изменяется расписание пригородных поездов на Зеленоградском и Светлогорском направлениях. Время в пути четырёх поездов, курсирующих в часы «пик», сокращается за счёт уменьшения количества остановок, сообщает пресс-служба КЖД.

«На Зеленоградском направлении «экспресс» поезд будет отправляться с Южного вокзала в 13:27, следовать с остановками только на Северном вокзале и станции Кутузово. В Зеленоградск поезд прибудет в 14:01. Таким образом, время в пути с Южного вокзала до Зеленоградска сократится до 34 минут, и до 27 минут — с Северного вокзала. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:32 (с остановками только на станции Кутузово и Северном вокзале) и прибывать на Южный вокзал в 16:07», — говорится в сообщении.

До Светлогорска поезд будет отправляться с Южного вокзала в 12:43 и следовать по сокращённому графику с остановками только на Северном вокзале, о.п. Сельма, станциях Чкаловск, Пионерский Курорт и Светлогорск-1. В Светлогорск-2 поезд прибудет в 13:33. Таким образом, время в пути от Северного вокзала до курорта сократится до 43 минут.

«В Калининград поезд будет оправляться в 14:08 и следовать по маршруту с теми же остановками. Время прибытия на Северный вокзал — 14:50, на Южный вокзал –14:58», — добавляют в компании.

Также изменяется график движения ежедневного поезда №6904. Теперь он будет прибывать на станции и отправляться с них на четыре минуты раньше.

С 1 мая КЖД увеличивает количество пригородных касс