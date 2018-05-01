В саду «Эрмитаж» открылся цветочный базар

Посетителей также ждут тематические лекции и мастер-классы.

Во вторник, 1 мая, в саду « Эрмитаж начал работать цветочный базар, где жители столицы могут приобрести цветы и все для озеленения.

— Весь день в саду «Эрмитаж» будет работать цветочный базар: свои цветы привезут цветочные базы, магазины и совхозы. Можно будет купить срезанные цветы, луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы и другие цветы в горшках, все для озеленения к весеннему сезону, горшки и кашпо, — рассказали в пресс-службе сада.

Отмечается, что желающие смогут принять участие в мини-лекции по ландшафтному дизайну и оформлению зеленых зон на балконах или в квартирах. Также в этот день пройдут тематические мастер-классы по живописи и по созданию флористических композиций, передает агентство городских новостей «Москва»

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