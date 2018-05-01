МВД: Порядка 130 тыс. человек принимают участие в праздничном шествии в центре столицы

По случают Праздника весны и труда в центре Москвы 130 тыс. человек участвуют в шествии. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ. «В центре столицы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской федерации профсоюзов. В мероприятии принимают участие 130 тыс. человек», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции, Росгвардии и представители добровольных народных дружин. Во многих странах мира 1 мая отмечают День международной солидарности трудящихся. В России этот день официально называется Праздником весны и труда, является государственным праздником и объявлен выходным днем.