Занятия танцами организованы для пенсионеров в Лианозовском парке в рамках «Московского долголетия»

В рамках проекта «Московское долголетие» в столичном Лианозовском парке для пенсионеров организованы занятия танцами на свежем воздухе. Об этом рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.

«В нашем парке люди старше 55 лет смогут заниматься общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, занятиями на фитнес-тренажерах, шахматами и шашками. Кроме того, у нас уже работает танцплощадка на свежем воздухе, где каждую среду, субботу и воскресенье танцуют люди старшего поколения. Порядка 70 человек старшего возраста у нас постоянно там танцуют и общаются. А так как часть площадки находится под навесом, то танцы у нас проходят круглый год», — сообщили в парке.

В пресс-службе уточнили, что в программе задействовано четыре парковых территории: сам Лианозовский парк, парк «Гончаровский», парк «Ангарские пруды» и парк «Этнографическая деревня Бибирево».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.