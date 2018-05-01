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Занятия танцами организованы для пенсионеров в Лианозовском парке в рамках «Московского долголетия»
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Занятия танцами организованы для пенсионеров в Лианозовском парке в рамках «Московского долголетия» 

Агентство «Москва» 1 час назад
В рамках проекта «Московское долголетие» в столичном Лианозовском парке для пенсионеров организованы занятия танцами на свежем воздухе. Об этом рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе парка.
«В нашем парке люди старше 55 лет смогут заниматься общей физической подготовкой, скандинавской ходьбой, занятиями на фитнес-тренажерах, шахматами и шашками. Кроме того, у нас уже работает танцплощадка на свежем воздухе, где каждую среду, субботу и воскресенье танцуют люди старшего поколения. Порядка 70 человек старшего возраста у нас постоянно там танцуют и общаются. А так как часть площадки находится под навесом, то танцы у нас проходят круглый год», — сообщили в парке.
В пресс-службе уточнили, что в программе задействовано четыре парковых территории: сам Лианозовский парк, парк «Гончаровский», парк «Ангарские пруды» и парк «Этнографическая деревня Бибирево».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале мэра Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
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