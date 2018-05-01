Собянин пообещал сделать все для улучшения жизни москвичей

МОСКВА , 1 мая — РИА Новости . Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил первомайское шествие профсоюзов на Красной площади и пообещал москвичам сделать все от него зависящее для лучшей жизни простых горожан.

"Я хорошо помню свою демонстрацию первую. Я шел с заводчанами, своими коллегами. Мы с другом несли большой транспарант «Мир, май, труд», — сказал мэр перед началом шествия.

Он отметил, что этот лозунг актуален и по сей день. «Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением. Сегодня под этим лозунгом собрались десятки тысяч москвичей», — добавил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что поддерживает такие требования москвичей.

"Я поддерживаю их настроение, их надежду, их требование и сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала", — заключил мэр.