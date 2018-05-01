Ещё
Собянин пообещал сделать все для улучшения жизни москвичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин пообещал сделать все для улучшения жизни москвичей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил первомайское шествие профсоюзов на Красной площади и пообещал москвичам сделать все от него зависящее для лучшей жизни простых горожан.
"Я хорошо помню свою демонстрацию первую. Я шел с заводчанами, своими коллегами. Мы с другом несли большой транспарант «Мир, май, труд», — сказал мэр перед началом шествия.
Он отметил, что этот лозунг актуален и по сей день. «Люди хотят мирного неба над головой, люди хотят достойной оплаты труда и приходят на этот праздник с хорошим весенним настроением. Сегодня под этим лозунгом собрались десятки тысяч москвичей», — добавил Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что поддерживает такие требования москвичей.
"Я поддерживаю их настроение, их надежду, их требование и сделаю все от меня зависящее, чтобы простые москвичи жили лучше, а Москва процветала", — заключил мэр.
Вместе с Собяниным участие в праздничной демонстрации также приняли депутаты Госдумы и Мосгордумы.
РИА Новости: последние новости
В Москве прошло первомайское шествие Московский зоопарк запускает летнюю программу "Бодрое утро" В московских парках откроют летний сезон
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку59
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова24
США испугались столкновений с войсками РФ446
Гейтс отказал Трампу11
Киев делает ставку на силовое решение конфликта94
Видео
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение