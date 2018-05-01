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Система подсчета посетителей появится в парке Подольска летом
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Система подсчета посетителей появится в парке Подольска летом 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
В городском парке культуры и отдыха имени Талалихина в Подольске летом этого года появится система точного подсчета посетителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам директора парка Валерия Теличко, которого цитирует пресс-служба, в парке Талалихина появятся датчики, которые будут фиксировать количество посетителей. Он добавил, что система подсчета посетителей поможет составить представление, сколько людей приходят в парк в разные дни и часы.
Валерий Теличко отметил, что система подсчета посетителей будет стоить около 400 тысяч рублей. Установить ее планируют после проведения соответствующих конкурсных процедур уже летом текущего года.
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