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Сезон кинопоказов под открытым небом открыли в парке Подольска
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Сезон кинопоказов под открытым небом открыли в парке Подольска 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В парке имени Талалихина подмосковного Подольска открылся летний кинотеатр под открытым небом, для жителей показали фильм «Доживем до понедельника», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
В парках Подольска 1 мая проходили праздничные мероприятия, посвященные Празднику весны и труда в рамках областной акции «Первомай в парках Подмосковья». В городском парке имени Талалихина мероприятия начались в 12:00 концертом духового оркестра Подольской филармонии. Также в этот день начали работать аттракционы и открылся летний кинотеатр. Кинопоказ под открытым небом в Зеленом театре начался в 20:30 показом фильма «Доживем до понедельника».
«Кинопоказы в летнем кинотеатре будут проходить по субботам на протяжении всего весенне-летнего сезона. Посмотреть кинофильмы под открытым небом могут все желающие бесплатно. За это время планируется провести около 20 кинопоказов», — сказал директор парка Валерий Теличко.
Кинопоказы под открытым небом в парке проходят с мая 2016 года в рамках акции «Летний кинотеатр». Открытый кинозал вмещает 2,4 тысячи зрителей, для людей с ограниченными возможностями предусмотрен отдельный вход.
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