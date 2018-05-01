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В «Лужниках» началось лето
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В «Лужниках» началось лето 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В спорткомплексе «Лужники» начался летний сезон, сообщает сайт правительства Москвы. Олимпийский комплекс открылся после масштабной реконструкции.
С 11:00 до 20:00 1 мая для посетителей будут работать 20 сопртивных и развлекательных площадок. На них выступят экстремальные команды, также пройдет концерт под открытым небом с участием Noize MC, «Смоки Мо», Anacondaz, ST. Кроме того, пройдет любительский турнир по футболу и соревнования по большому теннису, городкам и другим видам спорта.
В Лужниках пройдут матчи чемпионата мира по футболу-2018. Как Это первый сезон после масштабной реконструкции «Лужников». Как отметили в московском правительстве, территория вокруг «Лужников» благоустраивается, создается крупнейший в стране спортивный парк с ледовым дворцом, бассейном и центром художественной гимнастики.
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