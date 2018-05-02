В Москве в среду ожидается до +28°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.

Днем облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Ранее синоптики предупредили москвичей о желтом уровне опасности из-за погоды 2 мая из-за сильного ветра и возможной грозы.

"Погода потенциально опасна", — сообщили в ведомстве.

Также синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что среда может стать самым жарким 2 мая в Москве за последний 41 год.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.