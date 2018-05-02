Ещё
В Москве в среду ожидается до +28°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в среду ожидается до +28°С 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С.
Днем облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Ранее синоптики предупредили москвичей о желтом уровне опасности из-за погоды 2 мая из-за сильного ветра и возможной грозы.
"Погода потенциально опасна", — сообщили в ведомстве.
Также синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что среда может стать самым жарким 2 мая в Москве за последний 41 год.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Газета.Ru: последние новости
"Лужники" откроют летний сезон 1 мая На Красной площади проходит первомайское шествие профсоюзов Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР60
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана112
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко23
Украина теряет шанс остановить «Северный поток-2»62
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение