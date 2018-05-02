Самым теплым днем в Москве с начала года стало 2 мая

Среда, 2 мая, стала самым теплым днем с начала 2018 г., сообщает Гидрометцентр России

«В среду 2 мая на базовой московской станции на ВДНХ по состоянию на 12:00 была зафиксирована температура воздуха в 25,7 градусов тепла», — говорится в сообщении.

В свою очередь, специалисты портала «Метеоновости» отмечают, что погода в столице близка к рекордной.

«Уже в полдень температура в столице достигла почти 26 градусов. До абсолютного максимума дня не хватает каких-то двух с небольшим градусов. Кратковременный дождь, который ожидается в столице ближе к вечеру 2 мая, может замедлить повышение температуры. Но все равно она окажется близкой к экстремальной», — говорится в сообщении.

Таким образом, 2 мая стал самым теплым днем с начала года. Ранее самым теплым днем 2018 г. было 30 апреля, когда температура поднялась до 23,5 градусов.