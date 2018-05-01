Обзор московских событий в СМИ за 1 мая

«Известия» . Изобретая велодорожки Чего ждать российским велосипедистам в новом сезоне. ссылка

«Известия». Затратная биометрия Сколько россиянам придется доплачивать за документы нового поколения. ссылка

«Газета.Ru» . Прощай, Москва : миллионеры бегут за границу Каждый третий продавец элитной недвижимости собирается уехать из России . ссылка

«Газета.Ru». Без селфи и алкоголя: что ждет Москву на ЧМ-2018 Чего лишатся москвичи на время чемпионата мира. ссылка

Комсомольская правда ». Ю. Лужков : Распахал вот — с героизмом трудовым — 5 тыс. ГА! Об этом экс-мэр Москвы, а ныне калининградский фермер рапортовал накануне Первомая в эфире Радио «Комсомольская правда». ссылка

Московская правда ». «Мир. Труд. Арт» Огромный мольберт для художников-любителей установят на главной площади в саду им. Н. Баумана. ссылка

«Вечерняя Москва». В Москве высадили деревья в память о погибших на дороге мотоциклистах С апреля по октябрь дороги Москвы заполнены ревом мотора. Каждый автомобилист столицы знает звук приближающегося мотоцикла. ссылка

«Вечерняя Москва». Самый старший участник фестиваля «Московская весна а Cappella» споет арию Мистера Икс 79-летний радиофизик занимается вокалом уже более 30 лет и участвует в музыкальных конкурсах регулярно. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что с апреля на Кольцевой линии метро были запущены дополнительные поезда Они начинают курсировать по подземке в часы пик. ссылка