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Обзор московских событий в СМИ за 1 мая
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Обзор московских событий в СМИ за 1 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Известия». Изобретая велодорожки Чего ждать российским велосипедистам в новом сезоне. ссылка
«Известия». Затратная биометрия Сколько россиянам придется доплачивать за документы нового поколения. ссылка
«Газета.Ru». Прощай, Москва: миллионеры бегут за границу Каждый третий продавец элитной недвижимости собирается уехать из России. ссылка
«Газета.Ru». Без селфи и алкоголя: что ждет Москву на ЧМ-2018 Чего лишатся москвичи на время чемпионата мира. ссылка
«Комсомольская правда». Ю. Лужков: Распахал вот — с героизмом трудовым — 5 тыс. ГА! Об этом экс-мэр Москвы, а ныне калининградский фермер рапортовал накануне Первомая в эфире Радио «Комсомольская правда». ссылка
«Московская правда». «Мир. Труд. Арт» Огромный мольберт для художников-любителей установят на главной площади в саду им. Н. Баумана. ссылка
«Вечерняя Москва». В Москве высадили деревья в память о погибших на дороге мотоциклистах С апреля по октябрь дороги Москвы заполнены ревом мотора. Каждый автомобилист столицы знает звук приближающегося мотоцикла. ссылка
«Вечерняя Москва». Самый старший участник фестиваля «Московская весна а Cappella» споет арию Мистера Икс 79-летний радиофизик занимается вокалом уже более 30 лет и участвует в музыкальных конкурсах регулярно. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, что с апреля на Кольцевой линии метро были запущены дополнительные поезда Они начинают курсировать по подземке в часы пик. ссылка
«RT». Пресс-показ световых фильмов о войне на Манежной площади В Москве прошёл пресс-показ цикла световых фильмов о войне, приуроченного ко Дню Победы. На фасаде «Манежа» зрители увидели инсталляции, посвящённые битве под Сталинградом, обороне Москвы и блокаде Ленинграда, а также морским сражениям в Севастополе. ссылка
Агентство «Москва»: последние новости
Движение перекроют в районе ул. Тверская и центральных набережных 9 мая для шествия «Бессмертный полк» Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 29 апреля - 2 мая Парк Горького 1 мая открывает 90-й летний сезон
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