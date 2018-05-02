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Около 80 тележек с мороженым заработают в Москве со вторника
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Около 80 тележек с мороженым заработают в Москве со вторника 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка 80 тележек с мороженым и напитками начнут работать на улицах Москвы во вторник, сообщает РИАМО.
"С 1 мая на улицах города начнут работу тележки с мороженым и прохладительными напитками. Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни", — говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.
Продавать мороженое и прохладительные напитки в тележках будут с 1 мая по 1 октября.
Впервые такие сезонные нестационарные торговые объекты появились в парках в 2013 году, а на территории города их начали размещать в 2017 году.
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