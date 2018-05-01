МВД: Порядка 3,5 тыс. человек участвуют в шествии КПРФ в центре Москвы 

В шествии Коммунистической партии РФ в центре столицы принимают участие 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве
«В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.