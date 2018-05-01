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МВД: Порядка 3,5 тыс. человек участвуют в шествии КПРФ в центре Москвы
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МВД: Порядка 3,5 тыс. человек участвуют в шествии КПРФ в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
В шествии Коммунистической партии РФ в центре столицы принимают участие 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве
«В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тыс. человек», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины.
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