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Московский зоопарк запускает программу «Бодрое утро»
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Московский зоопарк запускает летнюю программу «Бодрое утро» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Московский зоопарк запускает летнюю программу "Бодрое утро", с 1 мая по 31 августа зоосад будет открываться на полтора часа раньше, в 7.30, а первых посетителей ждет скидка на входные билеты, сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.
"Первые посетители смогут приобрести билет на кассе главного входа по специальной низкой цене — всего за 300 рублей. 40-процентная скидка будет действительна только в первые часы работы зоопарка — с 07.30 до 09.00", — рассказал собеседник агентства.
Как отметила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова, летняя программа "Бодрое утро" получила положительный отклик от москвичей в прошлом году, поэтому утренние часы посещения было решено вернуть.
"Наши первые гости получат уникальную возможность увидеть кормление и утреннее купание карликового бегемота Ксюши, понаблюдать за "завтраком" бурого и гималайских медведей и других удивительных обитателей зоопарка", — добавила Акулова.
По её словам, завтрак бегемота Ксюши начинается в 08.30, в это время она обычно получает овощи и сено. "Но если овощи съедаются сразу, то с сеном бегемотиха устраивает игры. Сперва скинет его в бассейн, а потом ныряет в него сама, пытаясь утащить сено на дно. А завтрак гималайских медведей и бурой медведицы похож на квест. Блюда из мяса и овощей зоологи прячут в разные кормушки. Таким образом медведям приходится как в дикой природе "поохотиться" за добычей, прежде чем ее получить", — рассказала глава зоосада.
Отмечается, что с 1 мая также изменится время закрытия зоопарка. Так, из-за увеличения светового дня посетители смогут находиться на территории зоосада до 20.00, кассы будут работать до 19.00. "Вечерняя прогулка по зоосаду станет не менее интересной и зрелищной. С приближением темного времени суток более активными становятся дикие кошки. Охотнее покидают свои жилища манул и снежный барс. Почуяв вечернюю прохладу, поиграть выбегают львы и рыси", — отметил Саралиев.
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