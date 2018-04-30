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Фестиваль «МотоАрмия» пройдет 19-20 мая
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Фестиваль «МотоАрмия» пройдет 19-20 мая 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В течение двух дней, 19 и 20 мая, в столице пройдет фестиваль «МотоАрмия», в рамках которого в конгрессно-выставочном центре «Патриот» будет проходить выставка «Техника и Экстрим».
В программе фестиваля — выставка авиации общего назначения и малой авиации, включая авиапроизводителей, авиазаказчиков и авиашоу. Кроме того, посетители увидят старт мотоколонны с Поклонной горы, в котором примут участие более 2000 байкеров. Открытые площадки станут ареной для состязаний по мотоджимхане, тест-драйвов авто-, мото-, квадро— и электротехники.
Также для гостей проведут кастом-шоу с десятками дизайнерских и уникальных мотоциклов и коллекцию раритетного транспорта Музея ГИБДД.
Приобрести билеты и узнать подробную информацию о фестивале можно на официальном
сайте
мероприятия.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Фестиваль «МотоАрмия» пройдет 19-20 мая появились сначала на Москва Меняется.
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