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В Москве началось первомайское шествие
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В Москве началось первомайское шествие 

Агентство «Москва» 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Традиционное шествие профсоюзов, посвященное Празднику весны и труда, началось на Красной площади, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
В мероприятии принимают участие представители всех профессиональных союзов Москвы. В колоннах идут инженеры, строители, учителя, врачи, ученые, служащие, работники промышленности, транспорта, социальной сферы, культуры, энергетики и связи, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, студенты, а также ветераны. Участники демонстрации несут флаги, цветы и воздушные шары.
Шествие возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев. В шествии также принимают участие депутаты Мосгордумы и Госдумы.
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