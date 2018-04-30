Ещё
Центральные улицы Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральные улицы Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Улицы в центре столицы будут перекрыты в связи с проведением репетиций парада Победы, который состоится 9 мая.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная 3 мая с 17:00 и 6 мая с 06:00. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.
Отмечается, что 3 мая с 17:30 и 6 мая с 06:30 будут перекрыты Садовое кольцо от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы, улицы Новый Арбат, Воздвиженка и Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы, а также улица Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда. Машины не смогут проехать по Рахмановскому переулку, Неглинной улице, Никитскому и Тверскому бульварам, улице Серафимовича, Большому Каменнтому мосту и улицам Моховая и Охотный ряд.
Кроме того, в эти дни в указанное время будут перекрыты Театральный проезд, Мясницкая улица, Лубянский проезд, старая площадь, Новая площадь, улица Маросейка, Китайгородский проезд, улица Солянка, Устьинский проезд и Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болотная набережные. Также в этот перечень попадут Болотная улица, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмская набережные.
Все перекрытия будут действовать до окончания мероприятия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве высадили деревья в память о погибших на дороге мотоциклистах
Как изменится движение транспорта с 1 по 9 мая
Вечерняя Москва: последние новости
Рыцарский турнир стартовал в Москве Бал цветов состоится в столичном парке 50-летия Октября 1 мая Сергей Собянин: В апреле запустили на Кольцевой линии столичного метро дополнительные поезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко прокомментировал поставку Javelin542
Грибаускайте пригрозили импичментом69
Немецкие летчики массово увольняются из-за России563
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке256
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии58
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение