Центральные улицы Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Улицы в центре столицы будут перекрыты в связи с проведением репетиций парада Победы, который состоится 9 мая.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная 3 мая с 17:00 и 6 мая с 06:00. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

Отмечается, что 3 мая с 17:30 и 6 мая с 06:30 будут перекрыты Садовое кольцо от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы, улицы Новый Арбат, Воздвиженка и Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы, а также улица Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда. Машины не смогут проехать по Рахмановскому переулку, Неглинной улице, Никитскому и Тверскому бульварам, улице Серафимовича, Большому Каменнтому мосту и улицам Моховая и Охотный ряд.

Кроме того, в эти дни в указанное время будут перекрыты Театральный проезд, Мясницкая улица, Лубянский проезд, старая площадь, Новая площадь, улица Маросейка, Китайгородский проезд, улица Солянка, Устьинский проезд и Устьинская, Серебряническая, Подгорская и Болотная набережные. Также в этот перечень попадут Болотная улица, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмская набережные.

Все перекрытия будут действовать до окончания мероприятия.

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