В московской полиции заявили, что метроманьяка не существует

УВД на Московском метрополитене опровергло информацию ряда СМИ о том, что в столичной подземке якобы орудует маньяк, который изнасиловал женщин на станциях «Свиблово» и «Сокольники», и его разыскивают правоохранители.

В частности, телеграм-канал «112» писал, что в позднее время маньяк подсаживался в вагон к женщинам и запирал его специальным ключом.