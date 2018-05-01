В московской полиции заявили, что метроманьяка не существует 

УВД на Московском метрополитене опровергло информацию ряда СМИ о том, что в столичной подземке якобы орудует маньяк, который изнасиловал женщин на станциях «Свиблово» и «Сокольники», и его разыскивают правоохранители.
В частности, телеграм-канал «112» писал, что в позднее время маньяк подсаживался в вагон к женщинам и запирал его специальным ключом.
Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что данная информация не соответствует действительности.