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В московской полиции заявили, что метроманьяка не существует
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В московской полиции заявили, что метроманьяка не существует 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
УВД на Московском метрополитене опровергло информацию ряда СМИ о том, что в столичной подземке якобы орудует маньяк, который изнасиловал женщин на станциях «Свиблово» и «Сокольники», и его разыскивают правоохранители.
В частности, телеграм-канал «112» писал, что в позднее время маньяк подсаживался в вагон к женщинам и запирал его специальным ключом.
Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что данная информация не соответствует действительности.
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