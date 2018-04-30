Цветники с логотипом ЧМ-2018 появятся летом

Цветники с логотипом ЧМ-2018 появятся в Москве летом

Цветники с логотипом чемпионата мира по футболу появятся в Москве летом. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Светлану Егорову.

«К чемпионату мира по футболу мы сделаем несколько (12-15) цветников в цветовой гамме и с логотипом чемпионата мира. Будут использованы однолетние цветы: бегонии, петунии, пионы и другие», — рассказала она.

По ее словам, в столице уже завершается высадка виол. «Что касается текущего момента, то мы практически завершили высадку виол в центре Москвы, сегодня виола высаживается также около Триумфальной арки и в Новопушкинском сквере. А уже через две-три недели в Москве расцветут 2 млн тюльпанов, высаженные нами осенью», — пояснила С. Егорова.