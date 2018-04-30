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В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник сакуры
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В Бирюлевском дендропарке 5 мая пройдет праздник сакуры 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
По прогнозам столичных экологов, к празднику в столице деревья уже зацветут. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды
«5 мая в роще сакуры в Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры «Ханами». Сакура — один из самых известных символов Японии и японской культуры, с давних пор почитаемый японцами. По оценкам специалистов ГПБУ «Мосприрода», в этом году сакура зацветет ориентировочно 4-5 мая», — отмечается в материале.
В программе праздника запланировано проведение мастер-классов, связанных с японской культурой, и японских народных игры. Победителям будут вручаться памятные подарки. Также запланировано традиционное фотографирование в кимоно на фоне цветущей сакуры. Весь день на площадке будет звучать японская музыка.
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