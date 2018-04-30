В Бирюлевском дендропарке пройдет праздник сакуры

В Бирюлевском дендропарке 5 мая пройдет праздник сакуры

По прогнозам столичных экологов, к празднику в столице деревья уже зацветут. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды

«5 мая в роще сакуры в Бирюлевском дендропарке пройдет праздник цветения сакуры «Ханами». Сакура — один из самых известных символов Японии и японской культуры, с давних пор почитаемый японцами. По оценкам специалистов ГПБУ «Мосприрода», в этом году сакура зацветет ориентировочно 4-5 мая», — отмечается в материале.

В программе праздника запланировано проведение мастер-классов, связанных с японской культурой, и японских народных игры. Победителям будут вручаться памятные подарки. Также запланировано традиционное фотографирование в кимоно на фоне цветущей сакуры. Весь день на площадке будет звучать японская музыка.