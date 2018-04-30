Столичный зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее-2018»

Московский зоопарк примет участие в акции «Ночь в музее», которая пройдет в столице 19 мая. На этот вечер зоосад подготовил специальную программу — «Метаморфозы», сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела внешних коммуникаций зоосада Магомеда Саралиева.

«19 мая на территории зоопарка москвичей и гостей столицы ждут интерактивные экскурсии-прогулки, интеллектуальный квест и познавательные лекции на историко-культурные темы. Мероприятие пройдет в формате «вечер» с 18.00 до 22.00, а его участники получат уникальную возможность узнать, как изменился крупнейший естественнонаучный музей Москвы за последние годы», — рассказал он.

Для участия во всех мероприятиях «Ночи в музее-2018» необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрация откроется за две недели до мероприятия.